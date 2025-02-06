В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО
Киев • УНН
В столице Украины слышны взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали об обнаружении угрозы в воздушном пространстве области.
В Киеве слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Добавим
Киевская городская военная администрация заявила, что в столице работает ПВО. Жителей просят оставаться в укрытиях и соблюдать все правила безопасности до отбоя тревоги.
Напомним
Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали об обнаружении угрозы в воздушном пространстве области.