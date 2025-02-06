У Києві прогриміли вибухи: працює ППО

У Києві чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

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Київська міська військова адміністрація заявила, що у столиці працює ППО. Мешканців просять залишатися в укриттях і дотримуватися всіх правил безпеки до відбою тривоги.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували щодо виявлення загрози в повітряному просторі області.