У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
Київ • УНН
У столиці України чутно вибухи. Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про виявлення загрози в повітряному просторі області.
У Києві чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Додамо
Київська міська військова адміністрація заявила, що у столиці працює ППО. Мешканців просять залишатися в укриттях і дотримуватися всіх правил безпеки до відбою тривоги.
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили ЗСУ інформували щодо виявлення загрози в повітряному просторі області.