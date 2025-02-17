Атака дронов: в Святошинском районе столицы упали обломки, горят машины

В Святошинском районе столицы упали обломки вражеского БпЛА, в одном из дворов горят машины. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом - сообщил мэр.

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Как сообщал УНН, в Киеве раздаются взрывы - работают силы ПВО.