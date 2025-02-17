Атака дронов: в Святошинском районе столицы упали обломки, горят машины
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева упали обломки вражеского БпЛА, в результате чего загорелись автомобили во дворе жилого дома. Также зафиксировано возгорание на территории промышленного предприятия.
В Святошинском районе столицы упали обломки вражеского БпЛА, в одном из дворов горят машины. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом
Добавим
Как сообщал УНН, в Киеве раздаются взрывы - работают силы ПВО.