Норвегія виділяє понад мільярд крон на нову систему ППО для України

Норвегія надасть Україні більше протиповітряної оборони: уряд скандинавської країни анонсував засоби ППО на суму близько 1,2 млрд норвезьких крон.

Передає УНН із посиланням на Regjeringen.

Деталі

Уряд Норвегії прийняв рішення про виділення додаткових 1,2 мільярда норвезьких крон на заходи протиповітряної оборони для України - заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.

У повідомленні норвезького уряду зазначають, що протиповітряна оборона є найпріоритетнішою військовою потребою України та надзвичайно важливою для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури та населення України.

Також у Норвегії нагадали, що у 2024 році країна надала Україні ППО на понад 6 мільярдів крон.

Британія презентувала комплекс ППО Gravehawk, створений спеціально для України