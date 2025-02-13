Норвегия выделяет более миллиарда крон на новую систему ПВО для Украины
Киев • УНН
Правительство Норвегии предоставит Украине средства противовоздушной обороны на 1,2 млрд норвежских крон. В 2024 году Норвегия уже выделила более 6 млрд крон на системы ПВО для Украины.
Норвегия предоставит Украине больше противовоздушной обороны
Норвегия предоставит Украине средства ПВО на сумму около 1,2 млрд норвежских крон.
Передает УНН со ссылкой на Regjeringen.
Детали
Правительство Норвегии приняло решение о выделении дополнительных 1,2 миллиарда норвежских крон на меры противовоздушной обороны для Украины
В сообщении норвежского правительства отмечают, что противовоздушная оборона является приоритетной военной потребностью Украины и чрезвычайно важной для защиты как военной, так и гражданской инфраструктуры и населения Украины.
Также в Норвегии напомнили, что в 2024 году страна предоставила Украине ПВО на более 6 миллиардов крон.
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