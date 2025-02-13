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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

Киев  •  УНН

 • 3667 просмотра

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Великобритания представила новый зенитно-ракетный комплекс Gravehawk, разработанный специально для Украины за 18 месяцев. Система использует советские ракеты Р-73 и размещается в ISO-контейнере для скрытой транспортировки.

Великобритания в среду, 12 февраля, официально опубликовала фото зенитно-ракетного комплекса Gravehawk, который создали специально для Украины. Об этом сообщает Forces News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Gravehawk был разработан с нуля всего за 18 месяцев для противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам.  Проект реализовала небольшая команда при Министерстве обороны Великобритании - Taskforce Kindred, которая отвечает за поставки британского вооружения и техники Украине.

Также к разработке присоединились несколько британских оборонных компаний, однако их названия остаются засекреченными. Основой комплекса стали советские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, которые были адаптированы для использования с наземной пусковой установки.

Ракета Р-73, в зависимости от варианта, может захватывать цели в переднюю полусферу на расстоянии от 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) километров, в заднюю - до 300 метров. Эти ракеты в значительном количестве есть на вооружении украинских Воздушных сил, а также доступны на международном рынке вооружений,

- говорится в сообщении.

Интересно, что пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере, что позволяет легко перевозить ее грузовиками, поездами или кораблями. Такой формат также обеспечивает скрытую транспортировку и быстрое развертывание Gravehawk в нужных районах.

На крыше контейнера установлена оптическая система, которая использует пассивное инфракрасное излучение для обнаружения целей. Для работы ей достаточно лишь теплового следа летательного аппарата. 

Применение инфракрасного обнаружения означает, что комплекс не имеет радиолокационного излучения, что делает его менее уязвимым для обнаружения противником. Изображения с оптической системы поступают в командный модуль, размером с кейс

- пишут аналитики.

Стоимость одного комплекса Gravehawk составляет около 1 миллиона фунтов стерлингов (1,24 миллиона долларов), а половину суммы финансирует Дания.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаТехнологии

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