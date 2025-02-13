Британія презентувала комплекс ППО Gravehawk, створений спеціально для України

Велика Британія у середу, 12 лютого, офіційно опублікувала фото зенітно-ракетного комплексу Gravehawk, який створили спеціально для України. Про це повідомляє Forces News, пише УНН.

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Зазначається, що Gravehawk був розроблений з нуля всього за 18 місяців для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Проєкт реалізувала невелика команда при Міністерстві оборони Великої Британії - Taskforce Kindred, яка відповідає за постачання британського озброєння та техніки Україні.

Також до розробки долучилися кілька британських оборонних компаній, однак їхні назви залишаються засекреченими. Основою комплексу стали радянські ракети класу "повітря-повітря" Р-73, які були адаптовані для використання з наземної пускової установки.

Ракета Р-73, залежно від варіанту, може захоплювати цілі в передню напівсферу на відстані від 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) кілометрів, у задню - до 300 метрів. Ці ракети у значній кількості є на озброєнні українських Повітряних сил, а також доступні на міжнародному ринку озброєнь,