Британія презентувала комплекс ППО Gravehawk, створений спеціально для України
Київ • УНН
Британія представила новий зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, розроблений спеціально для України за 18 місяців. Система використовує радянські ракети Р-73 та розміщується в ISO-контейнері для прихованого транспортування.
Велика Британія у середу, 12 лютого, офіційно опублікувала фото зенітно-ракетного комплексу Gravehawk, який створили спеціально для України. Про це повідомляє Forces News, пише УНН.
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Зазначається, що Gravehawk був розроблений з нуля всього за 18 місяців для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Проєкт реалізувала невелика команда при Міністерстві оборони Великої Британії - Taskforce Kindred, яка відповідає за постачання британського озброєння та техніки Україні.
Також до розробки долучилися кілька британських оборонних компаній, однак їхні назви залишаються засекреченими. Основою комплексу стали радянські ракети класу "повітря-повітря" Р-73, які були адаптовані для використання з наземної пускової установки.
Ракета Р-73, залежно від варіанту, може захоплювати цілі в передню напівсферу на відстані від 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) кілометрів, у задню - до 300 метрів. Ці ракети у значній кількості є на озброєнні українських Повітряних сил, а також доступні на міжнародному ринку озброєнь,
Цікаво, що пускова установка розміщена у стандартному транспортному ISO-контейнері, що дозволяє легко перевозити її вантажівками, потягами чи кораблями. Такий формат також забезпечує приховане транспортування та швидке розгортання Gravehawk у потрібних районах.
На даху контейнера встановлено оптичну систему, яка використовує пасивне інфрачервоне випромінювання для виявлення цілей. Для роботи їй достатньо лише теплового сліду літального апарату.
Застосування інфрачервоного виявлення означає, що комплекс не має радіолокаційного випромінювання, що робить його менш вразливим для виявлення противником. Зображення з оптичної системи надходять до командного модуля, розміром із кейс
Вартість одного комплексу Gravehawk становить близько 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,24 мільйона доларів), а половину суми фінансує Данія.
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