Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти
Київ • УНН
російська керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі Херсона пізно ввечері 19 лютого. Постраждали 13-річні близнюки та 47-річний чоловік, усі отримали мінно-вибухові травми.
Пізно ввечері, 19 лютого керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Херсоні, зруйнувавши частину будинку. Постраждали діти. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали очільника Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна та Херсонської ОДА (ОВА).
Деталі
В середу, 19 лютого, о 23:30 керівник Херсонської ОВА повідомив, що російські війська атакували Херсон з авіації.
російські війська атакували Херсон з авіації. Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі. Подробиці - згодом
Пізніше, о 00:05, чиновник оновив інформацію про наслідки атаки. За його словами, серед постраждалих є діти.
Вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них - мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків
Водночас в Херсонській ОВА повідомили, що також постраждав чоловік.
"Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний місцевий житель. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення ніг", - додали в адміністрації.
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