Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти

Пізно ввечері, 19 лютого керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Херсоні, зруйнувавши частину будинку. Постраждали діти. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали очільника Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна та Херсонської ОДА (ОВА).

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В середу, 19 лютого, о 23:30 керівник Херсонської ОВА повідомив, що російські війська атакували Херсон з авіації.

Пізніше, о 00:05, чиновник оновив інформацію про наслідки атаки. За його словами, серед постраждалих є діти.

Вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них - мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків