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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах вспыхнул пожар в многоэтажке, погиб младенец

Киев  •  УНН

 • 5343 просмотра

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В Сумах во время пожара в квартире на 4-м этаже погиб ребенок 2024 года рождения. Соседи и спасатели успели спасти еще трех человек, включая маленькую девочку.

В Сумах в результате пожара в многоэтажке погиб маленький ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на преслужбу ГСЧС.

Детали

Отмечается, что во время проведения разведки в задымленной зоне пожарные обнаружили женщину 1971 года рождения и мужчину 1974 года рождения - их эвакуировали в безопасное место и передали врачам. 

К сожалению, в результате пожара погиб ребенок 2024 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.

- говорится в сообщении.

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Напомним,

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
sumyСумы

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