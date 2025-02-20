В Сумах вспыхнул пожар в многоэтажке, погиб младенец
Киев • УНН
В Сумах во время пожара в квартире на 4-м этаже погиб ребенок 2024 года рождения. Соседи и спасатели успели спасти еще трех человек, включая маленькую девочку.
В Сумах в результате пожара в многоэтажке погиб маленький ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на преслужбу ГСЧС.
Детали
Отмечается, что во время проведения разведки в задымленной зоне пожарные обнаружили женщину 1971 года рождения и мужчину 1974 года рождения - их эвакуировали в безопасное место и передали врачам.
К сожалению, в результате пожара погиб ребенок 2024 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним,
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