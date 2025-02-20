6 людей постраждали від нічного авіаудару рф по Херсону: показали масштаби руйнувань
Київ • УНН
Російські війська атакували Херсон керованими авіабомбами, влучивши у 9-поверховий будинок. Постраждало 6 осіб, включаючи 2 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали.
Внаслідок атаки російських військ на Херсон керованими авіабомбами і влучання у 9-поверховий будинок постраждало 6 осіб, включаючи 2 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.
Вночі росіяни цинічно атакували Херсон керованими авіабомбами: одна з них поцілила у 9-поверховий житловий будинок, частково його зруйнувавши. Попередньо постраждали щонайменше 6 осіб, серед них 2 дітей
Двох людей, як вказано, вдалося врятувати, їх дістали із заблокованих квартир через балкони за допомогою автодрабини.
Наразі рятувальники обстежують пошкоджені поверхи та розбирають завали, "адже під ними можуть залишатися люди".
На місці організовано роботу пункту Незламності, у якому є все необхідне, щоб зарядити гаджети, зігрітися й отримати психологічну підтримку. Роботи тривають.
Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти20.02.25, 00:57 • 75205 переглядiв