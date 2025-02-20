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15 березня, 19:03 • 118389 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176426 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143754 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135753 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115644 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107096 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102617 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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6 людей постраждали від нічного авіаудару рф по Херсону: показали масштаби руйнувань

Київ • УНН

 • 29112 перегляди

Російські війська атакували Херсон керованими авіабомбами, влучивши у 9-поверховий будинок. Постраждало 6 осіб, включаючи 2 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали.

Внаслідок атаки російських військ на Херсон керованими авіабомбами і влучання у 9-поверховий будинок постраждало 6 осіб, включаючи 2 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.

Вночі росіяни цинічно атакували Херсон керованими авіабомбами: одна з них поцілила у 9-поверховий житловий будинок, частково його зруйнувавши. Попередньо постраждали щонайменше 6 осіб, серед них 2 дітей

- повідомили у ДСНС.

Двох людей, як вказано, вдалося врятувати, їх дістали із заблокованих квартир через балкони за допомогою автодрабини.

Наразі рятувальники обстежують пошкоджені поверхи та розбирають завали, "адже під ними можуть залишатися люди". 

На місці організовано роботу пункту Незламності, у якому є все необхідне, щоб зарядити гаджети, зігрітися й отримати психологічну підтримку. Роботи тривають.

Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти20.02.25, 00:57 • 75205 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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