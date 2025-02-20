6 людей постраждали від нічного авіаудару рф по Херсону: показали масштаби руйнувань

Внаслідок атаки російських військ на Херсон керованими авіабомбами і влучання у 9-поверховий будинок постраждало 6 осіб, включаючи 2 дітей, рятувальники продовжують розбирати завали, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши наслідки, пише УНН.

Вночі росіяни цинічно атакували Херсон керованими авіабомбами: одна з них поцілила у 9-поверховий житловий будинок, частково його зруйнувавши. Попередньо постраждали щонайменше 6 осіб, серед них 2 дітей