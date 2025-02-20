6 человек пострадали от ночного авиаудара рф по Херсону: показали масштабы разрушений
Киев • УНН
Российские войска атаковали Херсон управляемыми авиабомбами, попав в 9-этажный дом. Пострадало 6 человек, включая 2 детей, спасатели продолжают разбирать завалы.
В результате атаки российских войск на Херсон управляемыми авиабомбами и попадания в 9-этажный дом пострадали 6 человек, включая 2 детей, спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав последствия, пишет УНН.
Ночью россияне цинично атаковали Херсон управляемыми авиабомбами: одна из них попала в 9-этажный жилой дом, частично его разрушив. Предварительно пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них 2 детей
Двух людей, как указано, удалось спасти, их достали из заблокированных квартир через балконы с помощью автолестницы.
Сейчас спасатели обследуют поврежденные этажи и разбирают завалы, «ведь под ними могут оставаться люди».
На месте организована работа пункта Несокрушимости, в котором есть все необходимое, чтобы зарядить гаджеты, согреться и получить психологическую поддержку. Работы продолжаются.
Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети20.02.25, 00:57 • 22916 просмотров