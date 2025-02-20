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Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 111807 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

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«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
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19 февраля, 12:14 • 176095 просмотра

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"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 155323 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

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6 человек пострадали от ночного авиаудара рф по Херсону: показали масштабы разрушений

6 человек пострадали от ночного авиаудара рф по Херсону: показали масштабы разрушений

Киев  •  УНН

 • 1367 просмотра

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Российские войска атаковали Херсон управляемыми авиабомбами, попав в 9-этажный дом. Пострадало 6 человек, включая 2 детей, спасатели продолжают разбирать завалы.

В результате атаки российских войск на Херсон управляемыми авиабомбами и попадания в 9-этажный дом пострадали 6 человек, включая 2 детей, спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав последствия, пишет УНН.

Ночью россияне цинично атаковали Херсон управляемыми авиабомбами: одна из них попала в 9-этажный жилой дом, частично его разрушив. Предварительно пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них 2 детей

- сообщили в ГСЧС.

Двух людей, как указано, удалось спасти, их достали из заблокированных квартир через балконы с помощью автолестницы.

Сейчас спасатели обследуют поврежденные этажи и разбирают завалы, «ведь под ними могут оставаться люди». 

На месте организована работа пункта Несокрушимости, в котором есть все необходимое, чтобы зарядить гаджеты, согреться и получить психологическую поддержку. Работы продолжаются.

Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети20.02.25, 00:57 • 22916 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
khersonХерсон

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