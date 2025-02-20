6 человек пострадали от ночного авиаудара рф по Херсону: показали масштабы разрушений

Нужен устойчивый мир: Макрон рассказал Зеленскому о контактах с лидерами Европы и Канады 19 февраля, 21:01 • 50457 просмотра

Макрон назвал три принципа мирных усилий после второй встречи с лидерами Европы и Канады 19 февраля, 21:39 • 100192 просмотра

Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны 19 февраля, 22:02 • 67301 просмотра

Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины 19 февраля, 22:36 • 92417 просмотра