У Херсоні знайшли тіло чоловіка під завалами будинку після авіаудару рф

У Херсоні виявили тіло загиблого під завалами багатоповерхового будинку після влучання російської авіабомби, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого. Мої співчуття рідним і близьким - написав Прокудін.

Нагадаємо

Уночі росіяни атакували Херсон керованими авіабомбами: одна з них поцілила у 9-поверховий житловий будинок, частково його зруйнувавши. Попередньо постраждали щонайменше 6 осіб, серед них 2 дітей.