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В Херсоне нашли тело мужчины под завалами дома после авиаудара рф

В Херсоне нашли тело мужчины под завалами дома после авиаудара рф

Киев  •  УНН

 • 7254 просмотра

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Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами многоэтажки в Херсоне, разрушенной российской авиабомбой. В результате ночного авиаудара пострадали по меньшей мере 6 человек, среди которых 2 детей.

В Херсоне обнаружили тело погибшего под завалами многоэтажного дома после попадания российской авиабомбы, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Спасатели достали из-под завалов подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, тело мужчины. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего. Мои соболезнования родным и близким

- написал Прокудин.

Напомним

Ночью россияне атаковали Херсон управляемыми авиабомбами: одна из них попала в 9-этажный жилой дом, частично его разрушив. Предварительно пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них 2 детей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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