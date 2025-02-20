В Херсоне нашли тело мужчины под завалами дома после авиаудара рф
Киев • УНН
Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами многоэтажки в Херсоне, разрушенной российской авиабомбой. В результате ночного авиаудара пострадали по меньшей мере 6 человек, среди которых 2 детей.
В Херсоне обнаружили тело погибшего под завалами многоэтажного дома после попадания российской авиабомбы, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Спасатели достали из-под завалов подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, тело мужчины. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего. Мои соболезнования родным и близким
Напомним
Ночью россияне атаковали Херсон управляемыми авиабомбами: одна из них попала в 9-этажный жилой дом, частично его разрушив. Предварительно пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них 2 детей.