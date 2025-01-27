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Под Киевом подросток залез на крышу поезда, где его ударило током

Под Киевом подросток залез на крышу поезда, где его ударило током

Киев  •  УНН

 • 2025 просмотра

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14-летний парень вылез на крышу электропоезда "Киев-Нежин" и коснулся токоприемника. Подростка с ожогами госпитализировали в Броварскую больницу.

В Киевской области парень вылез на крышу поезда, взялся рукой за токоприемник и получил ожоги из-за поражения током. Сейчас подросток находится в больнице. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

«26 января в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции «Бобрик», который сообщил о травмировании подростка. Правоохранители установили, что группа несовершеннолетних ехала электропоездом сообщением «Киев-Нежин», - говорится в сообщении.

Как известно, несколько ребят в межвагонный тамбур во время движения поезда. Один из них решил вылезти на крышу вагона, там он взялся рукой за токоприемник и получил поражение током, от чего и получил ожоги.

14-летний несовершеннолетний с ожогами тела госпитализирован в Броварскую больницу.

Напомним 

В Одесской области 12-летний мальчик погиб от удара током после того, как поднялся на вагон грузового поезда. Инцидент произошел 11 января около 20 часов, подросток умер по дороге в больницу.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧПКиевская область
odessaОдесса
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