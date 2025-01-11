Виліз на вагон вантажного потяга: на Одещині встановлюють обставини загибелі підлітка
Київ • УНН
12-річний хлопчик загинув від удару струмом після того, як піднявся на вагон вантажного потяга на станції в Подільському районі. Інцидент стався 11 січня близько 20-ї години, підліток помер дорогою до лікарні.
У Подільському районі Одеської області загинув 12-річний хлопчик. Він отримав удар струмом на залізничній станції. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
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Зазначається, що подія сталася 11 січня, близько 20-ї години на одній із залізничних станцій. Правоохоронцям про неї сповістила чергова.
Поліцейські попередньо встановили, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом.
На жаль, хлопчик помер по дорозі в лікарню
Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.
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