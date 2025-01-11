Двоє дітей постраждали у ДТП на Кіровоградщині
Київ • УНН
На Кіровоградщині сталася аварія, внаслідок якої травмувалися четверо осіб, серед них двоє дітей 2007 та 2016 років народження. Рятувальники деблокували дівчину з понівеченого автомобіля, який опинився у кюветі.
У Кіровоградській обсталі сталась ДТП. Як повідомили у ДСНС, серед травмованих - двоє дітей, передає УНН.
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Як повідомили у ДСНС, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували дівчину 2007 р.н. з понівеченого автомоблія та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.
Понівечений легковик вилучили з кювету та відбуксирували на безпечну ділянку дороги.
"Внаслідок ДТП травмувалося чотири особи, з них двоє дітей 2007 та 2016 р.н.", - повідомили у ДСНС.
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