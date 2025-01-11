Двое детей пострадали в ДТП на Кировоградщине
Киев • УНН
На Кировоградщине произошла авария, в результате которой травмировались четыре человека, среди них двое детей 2007 и 2016 годов рождения. Спасатели деблокировали девушку из искореженного автомобиля, который оказался в кювете.
В Кировоградской обстали произошло ДТП. Как сообщили в ГСЧС, среди травмированных - двое детей, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали девушку 2007 г.р. из искореженного автомоблия и передали ее работникам скорой медицинской помощи.
Изуродованную легковушку изъяли из кювета и отбуксировали на безопасный участок дороги.
«В результате ДТП травмировались четыре человека, из них двое детей 2007 и 2016 г.р.», - сообщили в ГСЧС.
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