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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двое детей пострадали в ДТП на Кировоградщине

Двое детей пострадали в ДТП на Кировоградщине

Киев  •  УНН

 • 2661 просмотра

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На Кировоградщине произошла авария, в результате которой травмировались четыре человека, среди них двое детей 2007 и 2016 годов рождения. Спасатели деблокировали девушку из искореженного автомобиля, который оказался в кювете.

В Кировоградской обстали произошло ДТП. Как сообщили в ГСЧС, среди травмированных - двое детей, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали девушку 2007 г.р. из искореженного автомоблия и передали ее работникам скорой медицинской помощи.

Изуродованную легковушку изъяли из кювета и отбуксировали на безопасный участок дороги.

«В результате ДТП травмировались четыре человека, из них двое детей 2007 и 2016 г.р.», - сообщили в ГСЧС.

Во время новогодних праздников в ДТП в Украине погибли 123 человека09.01.25, 16:18 • 23514 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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