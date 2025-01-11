Вылез на вагон грузового поезда: в Одесской области устанавливают обстоятельства гибели подростка
Киев • УНН
12-летний мальчик погиб от удара током после того, как поднялся на вагон грузового поезда на станции в Подольском районе. Инцидент произошел 11 января около 20 часов, подросток умер по дороге в больницу.
В Подольском районе Одесской области погиб 12-летний мальчик. Он получил удар током на железнодорожной станции. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что происшествие произошло 11 января, около 20 часов на одной из железнодорожных станций. Правоохранителям о нем сообщила дежурная.
Полицейские предварительно установили, что подросток поднялся на вагон грузового поезда, где получил удар электрическим током.
К сожалению, мальчик умер по дороге в больницу
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства, после чего им придется получить право на квалификацию.
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