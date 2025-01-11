Вылез на вагон грузового поезда: в Одесской области устанавливают обстоятельства гибели подростка

В Подольском районе Одесской области погиб 12-летний мальчик. Он получил удар током на железнодорожной станции. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что происшествие произошло 11 января, около 20 часов на одной из железнодорожных станций. Правоохранителям о нем сообщила дежурная.

Полицейские предварительно установили, что подросток поднялся на вагон грузового поезда, где получил удар электрическим током.

К сожалению, мальчик умер по дороге в больницу