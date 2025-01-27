Під Києвом підліток виліз на дах поїзда, де його вдарило струмом

У Київській області хлопець виліз на дах потяга, взявся рукою за струмоприймач та отримав опіки через ураження струмом. Наразі підліток перебуває в лікарні. Про це повідомляє поліція Київщини, передає УНН.

"26 січня до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції "Бобрик", який повідомив про травмування підлітка. Правоохоронці встановили, що група неповнолітніх їхала електропотягом сполученням "Київ-Ніжин", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, декілька хлопців у міжвагонний тамбур під час руху потяга. Один з них вирішив вилізти на дах вагону, там він взявся рукою за струмоприймач та зазнав ураження струмом, від чого і отримав опіки.

14-річного неповнолітнього з опіками тіла госпіталізовано до Броварської лікарні.

Нагадаємо

На Одещині 12-річний хлопчик загинув від удару струмом після того, як піднявся на вагон вантажного потяга. Інцидент стався 11 січня близько 20-ї години, підліток помер дорогою до лікарні.