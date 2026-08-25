Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена

Почти треть жалоб бизнеса на действия правоохранительных органов, поступающих в Совет бизнес-омбудсмена, касается Бюро экономической безопасности. Такая тенденция сохраняется второй год подряд. Среди проблем, с которыми обращаются предприниматели, — аресты имущества и вопросы допустимости следственных действий. Об этом сообщили в Совете бизнес-омбудсмена в ответ на запрос УНН.

Каждая третья жалоба — на БЭБ

В Совете бизнес-омбудсмена сообщили, что жалобы на правоохранительные органы стабильно занимают второе место среди всех обращений бизнеса.

В 2025 году в общей сложности Совет получил 129 таких жалоб, из них на БЭБ — 37, что составляет 29% всех жалоб на правоохранительные органы. В 2026 году соотношение практически не изменилось: из 83 жалоб на правоохранительную тематику 24 жалобы касались БЭБ — снова 29% — отметили в Совете бизнес-омбудсмена.

Для сравнения, за аналогичный период в этом году на Национальную полицию поступила 31 жалоба, а на Офис Генерального прокурора — 19.

В целом, по данным Совета бизнес-омбудсмена, 71% жалоб на правоохранительную тематику в 2025 году были закрыты успешно. В этом году доля успешно закрытых жалоб уже составляет 52%.

На что жалуется бизнес

Существенная часть обращений предпринимателей связана с арестами имущества и следственными действиями в рамках уголовных производств.

Так, в частности, значительную долю составляют жалобы, касающиеся отмены ареста имущества или оценки допустимости следственных действий, санкционированных судом. Такие вопросы не относятся к компетенции Совета согласно его Регламенту — отметили в Совете бизнес-омбудсмена.

То есть часть проблем, с которыми бизнес обращается к омбудсмену, вообще не может быть решена посредством этого механизма, поскольку речь идет о процессуальных решениях и действиях в рамках уголовных производств, оценку которым может дать исключительно суд.

Проблема применения уголовного процесса как инструмента давления на бизнес неоднократно поднималась предпринимателями и экспертами. Для компаний аресты счетов и имущества, обыски, изъятие документов или техники означают осложнение или даже блокирование работы еще до того, как суд установит наличие какого-либо преступления.

Скандал вокруг налогообложения авиализинга

Несмотря на то что украинское налоговое законодательство, остающееся неизменным в части лизинга на протяжении десятилетий, и международные договоры достаточно четко описывают, как должны уплачиваться налоги за лизинг вертолетов и самолетов, Бюро экономической безопасности решило по своему усмотрению изменить этот подход. БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолеты и вертолеты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать налогом лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи друг на друга и будто написаны "под копирку", легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Стоит отметить, что, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и лишь по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки — отметила заместительница директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, ведь арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Представители авиационной отрасли уже публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие неба и релокацию за границу из-за полномасштабной войны. Украинская авиационно-транспортная ассоциация обратилась к комитету Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также к Общественному совету при Министерстве финансов с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере авиационного лизинга.

Тенденция, при которой второй год подряд почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается Бюро экономической безопасности, в очередной раз поднимает вопрос о необходимости полной перезагрузки Бюро. Результаты переаттестации руководства показали масштаб кадровой проблемы, однако одной замены управленцев может быть недостаточно. Для настоящей реформы необходимо не только провести переаттестацию сотрудников всех уровней, но и осуществить аудит уголовных производств БЭБ, особенно тех, где предприниматели заявляют о необоснованном преследовании, спорном толковании законодательства и использовании уголовного процесса как инструмента давления на бизнес.

Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля