Почти половина боев - на одном направлении: карта от Генштаба

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая
04:00 • 34853 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 30643 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 63379 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 149479 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 181515 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 277918 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 124485 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 250206 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 173933 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 120494 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
5.1м/с
41%
750 мм
Популярные новости

Соглашение между Вашингтоном и Киевом: появилась реакция министра финансов США

30 апреля, 22:21 • 26403 просмотра

Ночная атака дронов на Одессу: стали известны подробности

30 апреля, 22:33 • 29672 просмотра

Инвестиционное соглашение между Украиной и США: Свириденко рассказала об основных положениях документа

30 апреля, 23:12 • 24729 просмотра

песков призвал россиян гордиться пропагандистами, воюющими против Украины в инфопространстве

30 апреля, 23:45 • 26744 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

04:59 • 11320 просмотра
публикации

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

04:00 • 34910 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 89013 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 133133 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 166461 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 277963 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 39851 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 47365 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 39507 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 90424 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 139059 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Почти половина боев - на одном направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 2940 просмотра

В течение суток зафиксировано 196 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении. Украинские защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожив более 1230 оккупантов.

Почти половина боев - на одном направлении: карта от Генштаба

196 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 1 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 30 апреля, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 196 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 92 авиаудара, сбросив 139 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5900 обстрелов, в том числе 145 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2677 дронов-камикадзе.

Поражение врага

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Проминь, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 21 боестолкновение, враг нанес 13 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 266 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем01.05.25, 07:59 • 10872 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Brent
$61.07
Bitcoin
$95,154.40
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,244.36
Ethereum
$1,813.64