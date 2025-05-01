Почти половина боев - на одном направлении: карта от Генштаба

196 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 1 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 30 апреля, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 196 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 92 авиаудара, сбросив 139 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5900 обстрелов, в том числе 145 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2677 дронов-камикадзе.

Поражение врага

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Проминь, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 21 боестолкновение, враг нанес 13 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 266 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем