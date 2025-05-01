Почти половина боев - на одном направлении: карта от Генштаба
Киев • УНН
В течение суток зафиксировано 196 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении. Украинские защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожив более 1230 оккупантов.
196 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 1 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 30 апреля, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 196 боестолкновений
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 92 авиаудара, сбросив 139 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5900 обстрелов, в том числе 145 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2677 дронов-камикадзе.
Поражение врага
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки.
На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки противника вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Проминь, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Богатыря.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 21 боестолкновение, враг нанес 13 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 266 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.
Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем01.05.25, 07:59 • 10872 просмотра