Майже половина боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу
Київ • УНН
Протягом доби зафіксовано 196 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. Українські захисники завдали значних втрат ворогу, знищивши понад 1230 окупантів.
196 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 1 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 30 квітня, пише УНН.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 196 боєзіткнень
Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 92 авіаударів, скинувши 139 керованих бомб. Окрім цього, здійснив 5900 обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2677 дронів-камікадзе.
Ураження ворога
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили дві атаки противника поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п’ять із яких - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем01.05.25, 07:59 • 11640 переглядiв