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Почти половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 32848 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боев, больше всего - на Покровском и Курском направлениях. Враг нанес 103 авиаудара, совершил около шести тысяч обстрелов и задействовал 2509 дронов-камикадзе.

Почти половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 146 боев, почти половина из которых на двух направлениях - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в сводке на 8 часов 14 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 13 марта, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиаудара, сбросив 154 управляемых бомбы. Кроме этого, осуществил около шести тысяч обстрелов, из них 166 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2509 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один склад боеприпасов российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки пять раз проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошовка.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Загризового и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григоровки, Нового, Новомихайловки.

На Сиверском направлении наши защитники отбили семь штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Дружба.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Александрополь, Тарасовка, Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.

На Новопавловском направлении враг пять раз тщетно пытался прорваться вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении произошло восемь боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Новоселка, Ровнополь, Вольное Поле и Новополь.

На Ореховском направлении враг проводил 12 наступательных действий в районах Степового, Пятихаток, Щербаков, Каменского и в направлениях Новоандреевки и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 22 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиабомб, а также совершил 203 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности три - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: ликвидировано 1410 оккупантов, уничтожены танки и ББМ14.03.25, 07:10 • 24164 просмотра

Юлия Шрамко

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