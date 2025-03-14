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Потери врага: ликвидировано 1410 оккупантов, уничтожены танки и ББМ

Киев • УНН

 • 24164 просмотра

Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях российских оккупантов за сутки: 1410 военных, 6 танков, 11 ББМ и 46 артсистем.

Потери врага: ликвидировано 1410 оккупантов, уничтожены танки и ББМ

Оккупанты потеряли 1410 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 14.03.25:

- Личный состав: 891 660 (+1410).

- Танки: 10313 (+6).

- Бронированные боевые машины: 21443 (+11).

- Артиллерийские системы: 24455 (+46).

- РСЗО: 1314.

- Средства ПВО: 1103.

- Самолеты: 370.

- Вертолеты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 29136 (+153).

- Крылатые ракеты: 3121.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 40469 (+114).

- Специальная техника: 3777.

259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба12.03.25, 08:59 • 25786 просмотров

Юлия Котвицкая

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