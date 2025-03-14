Потери врага: ликвидировано 1410 оккупантов, уничтожены танки и ББМ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях российских оккупантов за сутки: 1410 военных, 6 танков, 11 ББМ и 46 артсистем.
Оккупанты потеряли 1410 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 14.03.25:
- Личный состав: 891 660 (+1410).
- Танки: 10313 (+6).
- Бронированные боевые машины: 21443 (+11).
- Артиллерийские системы: 24455 (+46).
- РСЗО: 1314.
- Средства ПВО: 1103.
- Самолеты: 370.
- Вертолеты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 29136 (+153).
- Крылатые ракеты: 3121.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 40469 (+114).
- Специальная техника: 3777.
259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба12.03.25, 08:59 • 25786 просмотров