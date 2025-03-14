Втрати ворога: ліквідовано 1410 окупантів, знищено танки та ББМ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомляє про значні втрати російських окупантів за добу: 1410 військових, 6 танків, 11 ББМ та 46 артсистем.
Окупанти втратили 1410 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 14.03.25:
- Особовий склад: 891 660 (+1410).
- Танки: 10313 (+6).
- Броньовані бойові машини: 21443 (+11).
- Артилерійські системи: 24455 (+46).
- РСЗВ: 1314.
- Засоби ППО: 1103.
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 29136 (+153).
- Крилаті ракети: 3121.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 40469 (+114).
- Спеціальна техніка: 3777.
259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу12.03.25, 08:59 • 25886 переглядiв