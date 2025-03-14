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Майже половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 32857 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 146 боїв, найбільше - на Покровському та Курському напрямках. Ворог завдав 103 авіаудари, здійснив близько шести тисяч обстрілів та залучив 2509 дронів-камікадзе.

Майже половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 146 боїв, майже половина з яких на двох напрямках - на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у зведенні на 8 годину 14 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 13 березня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих бомби. Окрім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 166 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник минулої доби п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: ліквідовано 1410 окупантів, знищено танки та ББМ14.03.25, 07:10 • 24166 переглядiв

Юлія Шрамко

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