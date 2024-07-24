Количество украинцев, которые начали разговаривать на украинском языке в быту выросло, а количество тех, кто высоко оценивает свое владение украинским языком достигло 69,5%. Об этом свидетельствует опрос, который проводили Центр Разумкова и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, пишет УНН.

Большинство респондентов высоко оценивают свое владение украинским языком. В 2024 году 69,5% считают, что они свободно владеют языком, а 27,1% утверждают, что язык им достаточно понятен для повседневного общения.

Преимущество использования украинского языка как основного в домашнем общении выросло с 46% в 2006 году до 70,5% в 2024 году, что отражает значительные языковые сдвиги, вероятно, под влиянием национальной языковой политики.

Наблюдается значительное увеличение использования украинского языка в социальном и профессиональном общении. К 2024 году 75,5% опрошенных отмечают, что преимущественно общаются на украинском с друзьями и на работе или в учебных заведениях.

Справка об опросе

Опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года, проходил в рамках программы "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и реализованной Pact в Украине.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киев (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%. Ограничения в проведении опроса были обусловлены российской агрессией, в частности вынужденной эвакуацией граждан.

Напомним

До полномасштабного вторжения 455 000 школьников обучались на негосударственном языке; с начала полномасштабного вторжения, - 4000.