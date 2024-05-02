У понад 100 разів за рік збільшилась кількість здобувачів освіти, які перейшли на українську мову – Кремінь
Київ • УНН
Кількість учнів, які навчаються недержавною мовою, зменшилася з 455 000 до початку повномасштабного вторгнення до лише 4 000 з початку вторгнення, що означає більш ніж 100-кратне збільшення кількості учнів, які перейшли на навчання українською мовою за рік.
До повномасштабного вторгнення 455 000 школярів навчалися недержавною мовою; з початку повномасштабного вторгнення, – 4000. Про це повідомив Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.
Деталі
У 2022 році, в порівнянні з попередніми роками, кількість класів, шкіл та здобувачів освіти, які перейшли на українську мову, збільшилася у понад 100 разів. З 2022 року цей показник зріс ще у 5 разів
За словами посадовця, до повномасштабного вторгнення 455 000 школярів навчалися недержавною мовою, але у 2022 році їх кількість зменшилась до 4000.
Зараз ми маємо 768 таких школярів, які вступали раніше, освітній процес забезпечувався недержавною мовою, але ця статистика постійно змінюється. Я думаю, що, скажімо, на 1 вересня нового навчального року вона буде набагато кращою
Нагадаємо
Протягом 2023 року до Офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3692 звернень від громадян щодо порушення норм мовного законодавства. Про це повідомив Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови.