У понад 100 разів за рік збільшилась кількість здобувачів освіти, які перейшли на українську мову – Кремінь

До повномасштабного вторгнення 455 000 школярів навчалися недержавною мовою; з початку повномасштабного вторгнення, – 4000. Про це повідомив Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

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У 2022 році, в порівнянні з попередніми роками, кількість класів, шкіл та здобувачів освіти, які перейшли на українську мову, збільшилася у понад 100 разів. З 2022 року цей показник зріс ще у 5 разів

За словами посадовця, до повномасштабного вторгнення 455 000 школярів навчалися недержавною мовою, але у 2022 році їх кількість зменшилась до 4000.

Зараз ми маємо 768 таких школярів, які вступали раніше, освітній процес забезпечувався недержавною мовою, але ця статистика постійно змінюється. Я думаю, що, скажімо, на 1 вересня нового навчального року вона буде набагато кращою