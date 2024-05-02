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Более чем в 100 раз за год увеличилось количество соискателей образования, которые перешли на украинский язык - Кремень
Количество учеников, обучающихся на негосударственном языке, уменьшилось с 455 000 до начала полномасштабного вторжения до всего 4 000 с начала вторжения, что означает более чем 100-кратное увеличение количества учеников, которые перешли на обучение на украинском языке за год.
Армия рф в течение дня била по Никопольщине из артиллерии и дронов: повреждены многоэтажки, гимназия, грузовики
Российские войска обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гимназию, предприятие, грузовики и мопед.
Оккупантов в Крыму "штормит": в воинских частях раздаются сирены
Крымский мост перекрыт, звучат сирены.
Ситуация на валютном рынке контролируемая, риски связаны с войной - Пышный
Ситуация на валютном рынке пока контролируемая, а Украина успешно перешла к режиму управляемого плавающего валютного курса без шоков, отметил глава НБУ Андрей Пышный. Неопределенность, которая есть, по словам руководителя Нацбанка связана с рисками безопасности, война - ключевой фактор, который генерирует риски.
Два попадания, одно из них - возле спортивного клуба: глава ОВА рассказал детали удара рф по Дергачам
В Дергачах Харьковской области в результате российского удара были ранены 8 детей в возрасте 11-15 лет и пожилой мужчина 75 лет, причем дети получили ранения средней тяжести, а мужчине оказали помощь на месте.
Шмыгаль: в марте правительство привлекло рекордную сумму - более 9 млрд долларов
С начала года Украина привлекла более 12 миллиардов долларов финансовой помощи, в том числе рекордные 9 миллиардов долларов в марте и 1,5 миллиарда евро в апреле в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины.
В Кривом Роге прогремели взрывы - СМИ
Взрывы прогремели в Кривом Роге с разницей примерно в 10 минут. В ряде областей объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистических ракет с юга в нескольких регионах.
Дело о растрате 225 млн грн на заводе "Артем" направлено в суд - САП
Бывшие должностные лица "Артема" и экс-заместитель министра действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании при закупке оборудования для серийного производства корпусов 152/155-мм снарядов.
В горсовете Ирпеня прошли обыски по факту начисления зарплат и премий чиновникам: что известно
Правоохранители провели обыски в помещении Ирпенского городского совета в рамках уголовного расследования по факту присвоения средств из-за завышения зарплат и премий чиновникам горсовета.
В Минобороны заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта может изменить ход войны
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко обсудила интеграцию решений искусственного интеллекта от Helsing в существующее программное обеспечение украинской армии для противодействия вражеской радиоэлектронной борьбе и усиления возможностей беспилотных летательных аппаратов.