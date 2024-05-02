Более чем в 100 раз за год увеличилось количество соискателей образования, которые перешли на украинский язык - Кремень

До полномасштабного вторжения 455 000 школьников учились на негосударственном языке; с начала полномасштабного вторжения - 4000. Об этом сообщил Тарас Кремень, Уполномоченный по защите государственного языка во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Детали

В 2022 году, по сравнению с предыдущими годами, количество классов, школ и соискателей образования, которые перешли на украинский язык, увеличилось более чем в 100 раз. С 2022 года этот показатель вырос еще в 5 раз - подчеркнул Тарас Кремень.

По словам чиновника, до полномасштабного вторжения 455 000 школьников учились на негосударственном языке, но в 2022 году их количество уменьшилось до 4000.

Сейчас мы имеем 768 таких школьников, которые поступали раньше, образовательный процесс обеспечивался на негосударственном языке, но эта статистика постоянно меняется. Я думаю, что, скажем, на 1 сентября нового учебного года она будет намного лучше - сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Напомним,

В течение 2023 года в Офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3692 обращений от граждан о нарушении норм языкового законодательства. Об этом сообщил Тарас Кремень, Уполномоченный по защите государственного языка.