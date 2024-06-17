На инклюзивные соревнования "Звитяга Нескорених" в Тернополь приехали 115 стронгменов - это военные и ветераны из разных городов Украины: Харькова, Киева, Кривого Рога, Одессы, Полтавы, Хмельницкого, Ивано-Франковска.

Ветераны соревновались в гребле на тренажерах, жиме лежа, аэробайках и рывке гири. Главным судьей соревнований был чемпион мира по стронгмену Василий Вирастюк. Этот день показал, что наши защитники не только на поле боя, но и в спортивных соревнованиях остаются примером для подражания.

Спорт - это лучший и самый доступный инструмент для ресоциализации ветерана в общественную жизнь! Больше всего, в чем нуждается ветеран после ужасов войны - это чествование и признание. На наших комплексных соревнованиях для ветеранов всегда царит атмосфера поддержки и восхищения несокрушимой силой духа. Молодые военнослужащие и зрители соревнований своей неподдельной поддержкой вдохновляют ветерана, а общение в кругу единомышленников и собратьев дают ветерану ощущение единства. Мы всегда после наших соревнований получим кучу сообщений от ветеранов, насколько у них изменилась жизнь после участия в мероприятиях. Для таких отзывов мы и работаем! - указал Сергей Конюшок, президент ОО "Федерация стронгмена Украины".

Спортивное мероприятие провела компания МХП совместно с общественной организацией "Федерация стронгмена Украины" в рамках программы реинтеграции ветеранов "МХП Поруч" при поддержке Тернопольского городского совета. Генеральным информационным партнером мероприятия выступило медиа "20 минут" города Тернополь.

Собственную миссию мы в компании МХП видим в том, чтобы быть надежным тылом для защитников. Поэтому на системной основе помогаем военным, ветеранам и их семьям, в том числе поддерживаем такие мероприятия. Реализуем помощь в рамках корпоративной программы "МХП Поруч". Среди участников соревнований есть и сотрудники наших предприятий, которые воевали, а сейчас вернулись и продолжают работать. Мы их поддерживали, когда они были в армии, и продолжаем помогать сейчас - в физической и психологической реабилитации, полноценном возвращении к гражданской жизни, при необходимости создаем новые рабочие места - отметил Виктор Корягин, директор группы предприятий Западный Хаб МХП.

Программа "МХП Поруч", в рамках которой проходило мероприятие, действует в компании МХП уже более года. Ее цель - комплексная поддержка военных, ветеранов и их семей. Сейчас в фокусе этой программы - содействие развитию ветеранских пространств и комьюнити.

Такие мероприятия, как "Звитяга Нескорених", являются важной составляющей программы реинтеграции защитников "МХП Поруч" от компании МХП. Общество нужно подготовить к тому, что ветераны возвращаются с собственным видением развития громад и украинского государства. Это будут новые украинские смыслы, акценты, которые безусловно нужно учитывать и поддерживать. И сегодня наши военные и ветераны демонстрируют всему миру украинское единство, несокрушимость духа, силу, непобедимость и непокоренность - указал Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП.

На награждении стронгмены, занявшие призовые места в своих видах спорта и 60 категориях, получили медали и подарки.

На соревнованиях делал упражнение жим лежа штанги весом 60 килограммов. Выполнил 21 повторение, это меньше, чем делал на своих тренировках, но все равно занял третье призовое место в своей категории, чему очень рад. Хотя конечно эти соревнования - не столько о результатах и медалях. Собралось много собратьев, с которыми мы общались и просто отдыхали. Спорт помогает адаптироваться к гражданской жизни, заново интегрироваться в общество. Эмоции от соревнований очень положительные! - рассказал Алексей Демкив, участник соревнований, работник филиала "Родной край" Западного Хаба МХП.

Вообще в Тернополе у участников соревнований была насыщенная программа. Они посетили один из городских госпиталей и поддержали раненых военных, которые в нем сейчас проходят лечение.

Искренне приветствую в Тернополе цвет украинской нации, наших непоколебимых духом Героев. Ведь "Звитяга Нескорених" выходит за пределы традиционных соревнований, потому что здесь главное - не медали и нормативы, а поддержка и командный дух. Пусть ваш пример будет образцом несокрушимой воли и решимости для всех украинцев. - отметил Сергей Надал, городской голова Тернополя.

Также организаторы соревнований провели для ветеранов экскурсию на корабле по живописному тернопольскому пруду. А накануне бренд "Супер Филео" организовал барбекю для военных и ветеранов. "Супер Филео" - бренд курятины из семьи брендов МХП, основной продукт которого - филе бедра. В ассортименте бренда также есть: мясо бедра, филе бедра, кусочки из филе бедра, а также медальоны из филе бедра.