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Звитяга Нескорених: вперше інклюзивні змагання зі стронгмену серед військових і ветеранів пройшли в Тернополі

Київ • УНН

 • 30515 перегляди

Уперше інклюзивні змагання зі стронгмену серед військових і ветеранів пройшли в Тернополі.

Звитяга Нескорених: вперше інклюзивні змагання зі стронгмену серед військових і ветеранів пройшли в Тернополі

На інклюзивні змагання "Звитяга Нескорених" до Тернополя приїхали 115 стронгменів – це військові та ветерани з різних міст України: Харкова, Києва, Кривого Рогу, Одеси, Полтави, Хмельницького, Івано-Франківська.

Ветерани змагалися у веслуванні на тренажерах, жимі лежачи, аеробайках та ривку гирі. Головним суддею змагань був чемпіон світу зі стронгмену Василь Вірастюк. Цей день показав, що наші захисники не лише на полі бою, а й у спортивних змаганнях залишаються прикладом для наслідування.

Спорт - це найкращий та найдоступніший інструмент для ресоціалізації ветерана у суспільне життя! Найбільше, чого потребує ветеран після жахів війни - це вшанування та визнання. На наших комплексних змаганнях для ветеранів завжди вирує атмосфера підтримки та захоплення незламною силою духа. Молоді військовослужбовці та глядачі змагань своєю непідробною підтримкою надихають ветерана, а спілкування в колі однодумців та побратимів дають ветерану відчуття єдності. Ми завжди після наших змагань отримаємо купу повідомлень від ветеранів, наскільки у них змінилось життя після участі у заходах. Для таких відгуків ми та працюємо! 

- вказав Сергій Конюшок, президент ГО «Федерація стронгмену України».

Спортивний захід провела компанія МХП спільно з громадською організацією "Федерація стронгмену України" у межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч" за підтримки Тернопільської міської ради. Генеральним інформаційним партнером заходу виступило медіа "20 хвилин" міста Тернопіль.

Власну місію ми в компанії МХП бачимо в тому, щоб бути надійним тилом для захисників. Тому на системній основі допомагаємо військовим, ветеранам та їхнім родинам, у тому числі підтримуємо такі заходи. Реалізуємо допомогу в межах корпоративної програми "МХП Поруч". Серед учасників змагань є й співробітники наших підприємств, які воювали, а зараз повернулись і продовжують працювати. Ми їх підтримували, коли вони були у війську, і продовжуємо допомагати зараз - у фізичній і психологічній реабілітації, повноцінному поверненню до цивільного життя, за потреби створюємо нові робочі місця

- зазначив Віктор Корягін, директор групи підприємств Західний Хаб МХП.

Програма "МХП Поруч", у межах якої проходив захід, діє в компанії МХП вже більш як рік. Її ціль - комплексна підтримка військових, ветеранів та їхніх родин. Зараз у фокусі цієї програми - сприяння розвитку ветеранських просторів та ком'юніті. 

Такі заходи, як "Звитяга Нескорених", є важливою складовою програми реінтеграції захисників "МХП Поруч" від компанії МХП. Суспільство потрібно підготувати до того, що ветерани повертаються з власним баченням розвитку громад та української держави. Це будуть нові українські сенси, акценти, які беззаперечно потрібно враховувати та підтримувати. І сьогодні наші військові та ветерани демонструють всьому світу українську єдність, незламність духу, силу, непереможність та нескореність

- вказав Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП.

На нагородженні стронгмени, які посіли призові місця у своїх видах спорту і 60 категоріях, отримали медалі й подарунки. 

На змаганнях робив вправу жим лежачи штанги вагою 60 кілограмів. Виконав 21 повторення, це менше ніж робив на своїх тренуваннях, але все одно зайняв третє призове місце у своїй категорії, чому дуже радію. Хоча звісно ці змагання - не стільки про результати і медалі. Зібралося багато побратимів, з якими ми спілкувалися і просто відпочивали. Спорт допомагає адаптуватися до цивільного життя, заново інтегруватися в суспільство. Емоції від змагань дуже позитивні!

- розповів Олексій Демків, учасник змагань, працівник філії «Рідний край» Західного Хабу МХП.

Взагалі в Тернополі в учасників змагань була насичена програма. Вони відвідали один з міських шпиталів та підтримали поранених військових, які в ньому зараз проходять лікування. 

Щиро вітаю у Тернополі цвіт української нації, наших непохитних духом Героїв. Адже "Звитяга Нескорених" виходить за межі традиційних змагань, бо тут головне - не медалі та нормативи, а підтримка і командний дух. Нехай ваш приклад буде взірцем незламної волі та рішучості для всіх українців.

- зазначив Сергій Надал, міський голова Тернополя.

Також організатори змагань провели для ветеранів екскурсію на кораблі по мальовничому тернопільському ставу. А напередодні бренд "Супер Філео" організував барбекю для військових та ветеранів. "Супер Філео" - бренд курятини з родини брендів МХП, основний продукт якого - філе стегна. В асортименті бренду також є: м'ясо стегна, філе стегна, шматочки з філе стегна, а також медальйони з філе стегна. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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