По запросу Украины: Финляндия созывает спецзаседание ОБСЕ из-за массированных атак россии

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ 9 сентября по просьбе Украины. Это ответ на массированные атаки россии и попытка усилить международное давление.

По запросу Украины: Финляндия созывает спецзаседание ОБСЕ из-за массированных атак россии

По просьбе Украины Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета организации завтра, 9 сентября. Как заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига, это шаг для усиления международного давления на россию после ее недавних массированных атак, пишет УНН.

Мы активно работаем на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на россию. Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по просьбе Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ 

- сказал Сибига.

Он отметил, что это заседание должно стать "ответом на недавние массированные атаки россии, приведшие к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям".

Зверства россии не останутся безнаказанными. Только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны 

- подчеркнул Сибига.

Напомним

В ночь на 7 сентября украинская ПВО сбила 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки. Зафиксированы попадания на 37 локациях и падение обломков на 8.

Ранее УНН писал, что Андрей Сибига обсудил с представителями ЕС и Канады усиление санкций против россии. Он проинформировал об эскалации атак и подчеркнул необходимость усиления ПВО и энергетической устойчивости.

Алена Уткина

