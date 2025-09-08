На запит України: Фінляндія скликає спецзасідання ОБСЄ через масовані атаки росії
Київ • УНН
Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ 9 вересня на прохання України. Це відповідь на масовані атаки росії та спроба посилити міжнародний тиск.
На прохання України Фінляндія, яка головує в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради організації завтра, 9 вересня. Як заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, це крок для посилення міжнародного тиску на росію після її нещодавніх масованих атак, пише УНН.
Ми активно працюємо на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на росію. Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на прохання України, Фінляндія, що головує в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ
Він зазначив, що це засідання має стати "відповіддю на нещодавні масовані атаки росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань".
Звірства росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити москву припинити імітацію дипломатії й долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.
Раніше УНН писав, що Андрій Сибіга обговорив з представниками ЄС та Канади посилення санкцій проти росії. Він поінформував про ескалацію атак та наголосив на потребі посилення ППО та енергетичної стійкості.