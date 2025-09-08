$41.220.13
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 6314 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 12785 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 14689 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 36533 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 23540 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25073 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26070 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26647 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29730 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
На запит України: Фінляндія скликає спецзасідання ОБСЄ через масовані атаки росії

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ 9 вересня на прохання України. Це відповідь на масовані атаки росії та спроба посилити міжнародний тиск.

На запит України: Фінляндія скликає спецзасідання ОБСЄ через масовані атаки росії

На прохання України Фінляндія, яка головує в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради організації завтра, 9 вересня. Як заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, це крок для посилення міжнародного тиску на росію після її нещодавніх масованих атак, пише УНН.

Ми активно працюємо на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на росію. Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на прохання України, Фінляндія, що головує в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ 

- сказав Сибіга.

Він зазначив, що це засідання має стати "відповіддю на нещодавні масовані атаки росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань".

Звірства росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити москву припинити імітацію дипломатії й долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни 

- наголосив Сибіга.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.

Раніше УНН писав, що Андрій Сибіга обговорив з представниками ЄС та Канади посилення санкцій проти росії. Він поінформував про ескалацію атак та наголосив на потребі посилення ППО та енергетичної стійкості.

Альона Уткіна

