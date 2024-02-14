По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

По всей Украине объявили воздушную тревогу на фоне взлета вражеского самолета МиГ-31К в рф, пишет УНН.

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Воздушная тревога объявлена во всех областях.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Отметим, МиГ-31К - носитель ракет "Кинжал".

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