По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

По всій Україні оголосили повітряну тривогу на тлі зльоту ворожого літака МіГ-31К у рф, пише УНН.

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Повітряну тривогу оголошено у всіх областях.

"Уся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Зазначимо, МіГ-31К - носій ракет "Кинджал".

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