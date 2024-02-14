По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
Повітряна тривога була оголошена по всій Україні після того, як російський літак МіГ-31К, здатний нести ракети "Кинжал", піднявся в повітря з аеродрому в Нижегородській області.
По всій Україні оголосили повітряну тривогу на тлі зльоту ворожого літака МіГ-31К у рф, пише УНН.
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Повітряну тривогу оголошено у всіх областях.
"Уся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Зазначимо, МіГ-31К - носій ракет "Кинджал".
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