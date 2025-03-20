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По Славянску россияне ударили 6 дронами, по Константиновке - "Смерчем": есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 11501 просмотра

В Славянске два человека ранены в результате атаки дронов, а в Константиновке один человек погиб и двое ранены из-за обстрела из РСЗО. Россияне 16 раз обстреляли Донецкую область за сутки.

По Славянску россияне ударили 6 дронами, по Константиновке - "Смерчем": есть погибший и раненые

В Донецкой области российские войска накануне вечером атаковали Славянск дронами, двое гражданских получили ранения, удар рф из РСЗО "Смерч" по Константиновке унес жизни человека, еще двое ранены, сообщили в Донецкой областной прокуратуре и в ГСЧС Украины в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"19 марта, в 21:00, оккупационные войска совершили атаку 6 беспилотными летательными аппаратами, вероятно, "Герань-2" по Славянску. Попадания произошли по жилым микрорайонам прифронтового города. В одном из многоквартирных домов получили телесные повреждения двое мужчин 28 и 30 лет", - указали в прокуратуре.

Они доставлены в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы, рук и ног. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В населенном пункте в результате взрывов и возникших пожаров повреждены жилые дома, автотранспорт.

Также российские оккупанты атаковали Константиновку из РСЗО "Смерч", сообщили в ГСЧС.

Вражеские снаряды попали в складское здание, вызвав масштабный пожар. "В результате обстрела ранения получили два человека. Спасатели и парамедики Нацполиции оказали им первую помощь и доставили в больницу. Во время ликвидации огня в складском здании чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины", - указали в ГСЧС.

Кроме склада, обломками повреждены 7 частных домов и линия электропередач.

Спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях, рискуя жизнью из-за угрозы повторных вражеских атак. Пожар удалось потушить.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. За 19 марта россияне убили 1 жителя Донетчины: в Константиновке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

В полиции Донетчины сообщили, что за минувшие сутки зафиксировали 3539 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в области. Войска рф атаковали 6 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Славянск, Торецк, поселок Заречное, село Заря. Повреждены 27 гражданских объектов, из них 16 жилых домов.

Над Украиной за ночь сбили 75 из 171 вражеского дрона, 63 - не достигли целей20.03.25, 08:39 • 109614 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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