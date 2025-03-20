По Слов'янську росіяни вдарили 6 дронами, по Костянтинівці - "Смерчем": є загиблий та поранені
Київ • УНН
У Слов'янську двоє людей поранені внаслідок атаки дронів, а в Костянтинівці одна людина загинула та двоє поранені через обстріл з РСЗВ. Росіяни 16 разів обстріляли Донеччину за добу.
У Донецькій області російські війська напередодні ввечері атакували Слов’янськ дронами, двоє цивільних зазнали поранень, удар рф з РСЗВ "Смерч" по Костянтинівці забрав життя людини, ще двох поранено, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та у ДСНС України у четвер у Telegram, пише УНН.
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"19 березня, о 21:00, окупаційні війська здійснили атаку 6 безпілотними летальними апаратами, імовірно, "Герань-2" по Слов’янську. Влучання відбулись по житлових мікрорайонах прифронтового міста. В одному з багатоквартирних будинків зазнали тілесних ушкоджень двоє чоловіків 28 й 30 років", - вказали у прокуратурі.
Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями голови, рук та ніг. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. У населеному пункті в результаті вибухів й виниклих пожеж пошкоджено житлові будинки, автотранспорт.
Також російські окупанти атакували Костянтинівку з РСЗВ "Смерч", повідомили у ДСНС.
Ворожі снаряди влучили у складську будівлю, спричинивши масштабну пожежу. "Внаслідок обстрілу поранень зазнали двоє людей. Рятувальники та парамедики Нацполіції надали їм першу допомогу та доставили до лікарні. Під час ліквідації вогню у складській будівлі надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка", - вказали у ДСНС.
Окрім складу, уламками пошкоджено 7 приватних будинків та лінію електропередач.
Рятувальники працювали у надзвичайно складних умовах, ризикуючи життям через загрозу повторних ворожих атак. Пожежу вдалося загасити.
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, усього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За 19 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
У поліції Донеччини повідомили, що за минулу добу зафіксували 3 539 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору в області. Війська рф атакували 6 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ, Торецьк, селище Зарічне, село Зоря. Пошкоджено 27 цивільних об’єктів, з них 16 житлових будинків.
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей20.03.25, 08:39 • 109634 перегляди