Планы кремля по импортозамещению терпят крах на фоне критической технологической зависимости - ЦПД

Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 13722 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 26892 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 22264 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 20096 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 25799 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 13426 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 29461 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18061 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20666 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 69409 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство6 февраля, 21:12 • 10055 просмотра
Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питанияVideo6 февраля, 21:59 • 8602 просмотра
Волынская область подверглась атаке, поврежден объект критической инфраструктуры - ОВА6 февраля, 22:31 • 9926 просмотра
"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рфPhoto00:38 • 7456 просмотра
ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины04:30 • 10885 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 25799 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 27729 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 29461 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 39760 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 69410 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 5280 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 22084 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 24842 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 33996 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 37108 просмотра
Планы кремля по импортозамещению терпят крах на фоне критической технологической зависимости - ЦПД

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Внутренние оценки минэкономразвития рф свидетельствуют о сохранении критической зависимости экономики от импорта высокотехнологичной продукции. Это ставит под сомнение реалистичность планов рф по достижению технологической независимости до 2030 года.

Планы кремля по импортозамещению терпят крах на фоне критической технологической зависимости - ЦПД

Внутренние оценки министерства экономического развития РФ демонстрируют сохранение критической зависимости экономики от импорта высокотехнологичной продукции, несмотря на официальные заявления кремля об ускоренном импортозамещении. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это перечеркивает реалистичность шестилетнего плана трансформации экономики РФ до 2030 года, который предусматривает достижение 70-90% технологической независимости в стратегических секторах – от машиностроения и авиации до энергетики и химической промышленности.

Фактические показатели существенно отстают от задекларированных целей. Технологическая независимость в скоростном железнодорожном транспорте составляет лишь 15%, в судостроении и энергетике – 30%, в производстве беспилотных систем – 40%, в промышленном машиностроении – около 65%. Ограничение доступа к западным технологиям не уменьшило импортную зависимость, а лишь изменило ее структуру: доля КНР в поставках микросхем в РФ выросла примерно до 90%, формируя новые долгосрочные риски односторонней зависимости

- говорится в сообщении.

Указывается, что на фоне значительного разрыва между планами и реальностью, а также с учетом ограниченных производственных, технологических и кадровых ресурсов, достижение заявленного РФ уровня технологической независимости до 2030 года является маловероятным.

"Текущая динамика свидетельствует, что курс РФ на "технологический суверенитет" имеет преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики", - резюмируют в украинской разведке.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская банковская система в 2025 году потеряла ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долл. США, тогда как рентабельность капитала упала до 18%.

Вадим Хлюдзинский

