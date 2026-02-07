Планы кремля по импортозамещению терпят крах на фоне критической технологической зависимости - ЦПД
Внутренние оценки минэкономразвития рф свидетельствуют о сохранении критической зависимости экономики от импорта высокотехнологичной продукции. Это ставит под сомнение реалистичность планов рф по достижению технологической независимости до 2030 года.
Внутренние оценки министерства экономического развития РФ демонстрируют сохранение критической зависимости экономики от импорта высокотехнологичной продукции, несмотря на официальные заявления кремля об ускоренном импортозамещении. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это перечеркивает реалистичность шестилетнего плана трансформации экономики РФ до 2030 года, который предусматривает достижение 70-90% технологической независимости в стратегических секторах – от машиностроения и авиации до энергетики и химической промышленности.
Фактические показатели существенно отстают от задекларированных целей. Технологическая независимость в скоростном железнодорожном транспорте составляет лишь 15%, в судостроении и энергетике – 30%, в производстве беспилотных систем – 40%, в промышленном машиностроении – около 65%. Ограничение доступа к западным технологиям не уменьшило импортную зависимость, а лишь изменило ее структуру: доля КНР в поставках микросхем в РФ выросла примерно до 90%, формируя новые долгосрочные риски односторонней зависимости
Указывается, что на фоне значительного разрыва между планами и реальностью, а также с учетом ограниченных производственных, технологических и кадровых ресурсов, достижение заявленного РФ уровня технологической независимости до 2030 года является маловероятным.
"Текущая динамика свидетельствует, что курс РФ на "технологический суверенитет" имеет преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики", - резюмируют в украинской разведке.
