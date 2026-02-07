Плани кремля з імпортозаміщення зазнають краху на тлі критичної технологічної залежності - ЦПД

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 13467 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 26264 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 21939 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 19826 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 25380 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 13347 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 29212 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18048 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20648 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 69223 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вибух на автопідприємстві у Львівській області: встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження6 лютого, 21:12 • 9584 перегляди
Допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно: МВС надало ключові правила використання альтернативних джерел живленняVideo6 лютого, 21:59 • 8038 перегляди
Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА6 лютого, 22:31 • 9342 перегляди
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto00:38 • 6854 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 9456 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 25362 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 27490 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 29202 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 39542 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 69215 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Львівська область
Мілан
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 5084 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 22005 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 24766 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 33923 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 37046 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

Плани кремля з імпортозаміщення зазнають краху на тлі критичної технологічної залежності - ЦПД

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Внутрішні оцінки мінекономрозвитку рф свідчать про збереження критичної залежності економіки від імпорту високотехнологічної продукції. Це ставить під сумнів реалістичність планів рф щодо досягнення технологічної незалежності до 2030 року.

Плани кремля з імпортозаміщення зазнають краху на тлі критичної технологічної залежності - ЦПД

Внутрішні оцінки міністерства економічного розвитку рф демонструють збереження критичної залежності економіки від імпорту високотехнологічної продукції, попри офіційні заяви кремля про прискорене імпортозаміщення. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це перекреслює реалістичність шестирічного плану трансформації економіки рф до 2030 року, який передбачає досягнення 70-90% технологічної незалежності у стратегічних секторах – від машинобудування й авіації до енергетики та хімічної промисловості.

Фактичні показники суттєво відстають від задекларованих цілей. Технологічна незалежність у швидкісному залізничному транспорті становить лише 15%, у суднобудуванні та енергетиці – 30%, у виробництві безпілотних систем – 40%, у промисловому машинобудуванні – близько 65%. Обмеження доступу до західних технологій не зменшили імпортну залежність, а лише змінили її структуру: частка КНР у постачанні мікросхем до рф зросла приблизно до 90%, формуючи нові довгострокові ризики односторонньої залежності

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що на тлі значного розриву між планами й реальністю, а також з урахуванням обмежених виробничих, технологічних та кадрових ресурсів, досягнення заявленого рф рівня технологічної незалежності до 2030 року є малоймовірним.

"Поточна динаміка свідчить, що курс рф на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер і не підкріплюється наявними можливостями економіки", - резюмують в українській розвідці.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд дол. США, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%.

До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP06.02.26, 03:53 • 19391 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Китай