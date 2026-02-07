Плани кремля з імпортозаміщення зазнають краху на тлі критичної технологічної залежності - ЦПД
Київ • УНН
Внутрішні оцінки мінекономрозвитку рф свідчать про збереження критичної залежності економіки від імпорту високотехнологічної продукції. Це ставить під сумнів реалістичність планів рф щодо досягнення технологічної незалежності до 2030 року.
Внутрішні оцінки міністерства економічного розвитку рф демонструють збереження критичної залежності економіки від імпорту високотехнологічної продукції, попри офіційні заяви кремля про прискорене імпортозаміщення. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що це перекреслює реалістичність шестирічного плану трансформації економіки рф до 2030 року, який передбачає досягнення 70-90% технологічної незалежності у стратегічних секторах – від машинобудування й авіації до енергетики та хімічної промисловості.
Фактичні показники суттєво відстають від задекларованих цілей. Технологічна незалежність у швидкісному залізничному транспорті становить лише 15%, у суднобудуванні та енергетиці – 30%, у виробництві безпілотних систем – 40%, у промисловому машинобудуванні – близько 65%. Обмеження доступу до західних технологій не зменшили імпортну залежність, а лише змінили її структуру: частка КНР у постачанні мікросхем до рф зросла приблизно до 90%, формуючи нові довгострокові ризики односторонньої залежності
Вказується, що на тлі значного розриву між планами й реальністю, а також з урахуванням обмежених виробничих, технологічних та кадрових ресурсів, досягнення заявленого рф рівня технологічної незалежності до 2030 року є малоймовірним.
"Поточна динаміка свідчить, що курс рф на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер і не підкріплюється наявними можливостями економіки", - резюмують в українській розвідці.
Нагадаємо
За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд дол. США, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%.
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP06.02.26, 03:53 • 19391 перегляд