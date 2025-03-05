План первых шагов для приближения мира будет готов в ближайшее время - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о подготовке плана первых шагов для достижения справедливого и устойчивого мира. Во время разговора с премьером Словении обсудили общее видение по окончанию войны и гарантиям безопасности.
План первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира будет готов в ближайшее время. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Провел разговор с Премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы проинформировать о саммите лидеров в Лондоне и обсудить наши совместные усилия. Готовим план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время
Зеленский отметил, что Европа имеет общее видение по окончанию войны и гарантиям безопасности.
Она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США. Также говорили о реализации нашей инициативы "Продовольствие из Украины". Словения присоединяется к нашим усилиям по поддержке сирийского народа
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4 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".
Также Зеленский подчеркивал, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.
5 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.
5 марта советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.