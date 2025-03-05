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План перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом - Зеленський

Київ • УНН

 • 20175 перегляди

Президент України повідомив про підготовку плану перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Під час розмови з прем'єром Словенії обговорили спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки.

План перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом - Зеленський

План перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру буде готовий найближчим часом. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Провів розмову з Премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити наші спільні зусилля. Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом 

- написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки.

Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США. Також говорили про реалізацію нашої ініціативи "Продовольство з України". Словенія приєднується до наших зусиль для підтримки сирійського народу 

- повідомив Зеленський.

Доповнення

4 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно". 

Також Зеленський наголошував, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі. 

5 березня Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, в якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів, та підписати угоду про мінерали.

5 березня радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц провів телефонну розмову з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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