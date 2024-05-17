Пытался поджечь синагогу: во Франции полицейские застрелили вооруженного мужчину

Французские полицейские застрелили вооруженного мужчину, который пытался поджечь синагогу в северном городе Руан, заявил 17 мая министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в соцсети X, пишет УНН.

Национальная полиция в Руане обезвредила сегодня утром вооруженного человека, который хотел поджечь городскую синагогу, - написал Дарманен.

В то же время издание Le Figaro со ссылкой на информацию от полиции отмечает, что правоохранители прибыли на место происшествия около 6:45 после сообщения о том, что над синагогой поднимается дым. Они обнаружили на крыше мужчину, тот оказался вооружен ножом и металлическим прутом, спустившись он пытался нанести ранения одному из полицейских, после чего тот применил свое оружие.

Отмечается, что у нападавшего не было при себе никаких документов, его личность устанавливают.

Прокуратура Руана открыла расследование по факту умышленного поджога религиозного учреждения и по факту умышленного применения силы против лица на государственной службе.

Напомним

В декабре прошлого года в Австрии и Германии арестовали нескольких человек, которых подозревают в подготовке терактов в соборах Кельна, Вены и Мадрида, за которыми, вероятно, стоит исламистская террористическая ячейка.