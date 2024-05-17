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Намагався підпалити синагогу: у Франції поліцейські застрелили озброєного чоловіка

Намагався підпалити синагогу: у Франції поліцейські застрелили озброєного чоловіка

Київ • УНН

 • 16156 перегляди

Озброєний чоловік був застрелений французькою поліцією після спроби підпалити синагогу в Руані.

Французькі поліцейські застрелили озброєного чоловіка, який намагався підпалити синагогу в північному місті Руан, заявив 17 травня міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен у соцмережі X, пише УНН.

Національна поліція в Руані знешкодила сьогодні вранці озброєну особу, яка хотіла підпалити міську синагогу,

- написав Дарманен.

Водночас видання Le Figaro з посиланням на інформацію від поліції зазначає, що правоохоронці прибули на місце події близько 6:45 після повідомлення про те, що над синагогою здіймається дим. Вони виявили на даху чоловіка, той виявився озброєний ножем і металевим прутом, спустившись він намагався завдати поранень одному з поліцейських, після чого той застосував свою зброю.

Зазначається, що у нападника не було при собі ніяких документів, його особу встановлюють.

Прокуратура Руана відкрила розслідування за фактом умисного підпалу релігійної установи та за фактом умисного застосування сили проти особи на державній службі.

Нагадаємо

У грудні минулого року в Австрії та Німеччині арештували кількох людей, яких підозрюють у підготовці терактів у соборах Кельна, Відня та Мадрида, за якими, ймовірно, стоїть ісламістський терористичний осередок.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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