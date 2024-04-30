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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Пытали гражданских на Киевщине: сообщено о подозрении четырем российским военным из бурятии
Четырем российским военнослужащим из бурятии сообщено о подозрении за пытки гражданских в Киевской области во время временной оккупации Бучанского района.
Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн
Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг $151 млрд, увеличившись на 5,1% в долларовом эквиваленте и на 7,9% в гривневом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем.
Ремонт "синей ветки" столичного метро: начат демонтаж тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская"
На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве начался демонтаж железобетонных тюбингов.
Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла
Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла, которого ранее обвинили в нарушении равноправия и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Арка Свободы украинского народа (бывшая Арка Дружбы народов) в Киеве является собственностью территориальной общины Киева, а уполномоченным органом является Департамент культуры Киевского городского совета, который может принять решение о ее потенциальном демонтаже, поскольку она уже не имеет статуса памятника архитектуры.
ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность
По словам представителя Государственной пограничной службы, Сумская область остается регионом, где враг проявляет наибольшую диверсионную активность. Там с определенной периодичностью осуществляются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника.
Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ
Председателю одного из районных судов Днепропетровской области и его сообщнику сообщили о подозрении в получении взятки в 2 500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.
Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"
Через двадцать лет после вступления в ЕС Чешская Республика призвала к новому раунду расширения, чтобы включить страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию, мотивируя это "геостратегической необходимостью", чтобы предотвратить их попадание под российское влияние.
Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных
Более 110 000 человек пересекли украинскую границу в субботу и 105 000 - в воскресенье, причем значительное предпочтение отдавалось въезду в Украину, прежде всего гражданами Украины.
Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник
В результате российской атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харькове погиб монтер пути, еще одна железнодорожница травмировалась.