Пытали гражданских на Киевщине: сообщено о подозрении четырем российским военным из бурятии

Работники ГБР сообщили о подозрении четырем российским военным из бурятии, которые пытали жителей Киевщины во время временной оккупации Бучанского района. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.

Следователи Бюро собрали неопровержимые доказательства причастности четырех военнослужащих 37-й отдельной гвардейской мотострелковой донской будапештской красного знамени ордена красной звезды бригады, 36-й общевойсковой армии восточного военного округа вс рф (воинская часть 69647 с. кяхта, республика бурятия рф) к жестокому обращению с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в начале марта 2022 года заместитель командира вышеуказанной бригады полковник Иван кий выполнил преступный приказ своего руководства и обустроил в селе Вышеград Бучанского района Киевской области командный пункт и так называемый "изолятор временного содержания". Также он поручил своим подчиненным отыскивать патриотически настроенных местных жителей и заключать их в тюрьму.

При этом он приказал не только осуществлять охрану противоправно лишенных свободы гражданских, но и проводить с ними допросы с применением физического и психологического насилия.

Сейчас документально доказано участие в таких противоправных действиях офицера разведывательного отдела штаба капитана оскара ситдикова, командира 9 мотострелковой роты 37 бригады лейтенанта магомеда магомедова, командира отделения взвода радиоэлектронной разведки бригады сержанта георгия раднатарова. Работа по документальному подтверждению противоправных действий других военнослужащих этой бригады продолжается.

Они нанесли украинским гражданам моральный и имущественный ущерб. Задокументированы нанесенные ими тяжкие телесные повреждения, сильные душевные страдания, вред здоровью, посягательство на человеческое достоинство и тому подобное. Также зафиксированы факты ограбления гражданских лиц и присвоения их собственности, что не было оправдано военной необходимостью.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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