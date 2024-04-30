Катували цивільних на Київщині: повідомлено про підозру чотирьом російським військовим з бурятії
Київ • УНН
Чотирьом російським військовослужбовцям з бурятії повідомлено про підозру за катування цивільних у Київській області під час тимчасової окупації Бучанського району.
Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом російським військовим з бурятії, які катували мешканців Київщини під час тимчасової окупації Бучанського району. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.
Слідчі Бюро зібрали неспростовні докази причетності чотирьох військовослужбовців 37-ї окремої гвардійської мотострілецької донської будапештської червоного прапора ордена червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф (військова частина 69647 с. кяхта, республіка бурятія рф) до жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,
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Зазначається, що на початку березня 2022 року заступник командира вищевказаної бригади полковник іван кий виконав злочинний наказ свого керівництва й облаштував у селі Вишеград Бучанського району Київської області командний пункт та так званий "ізолятор тимчасового утримання". Також він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців та ув’язнювати їх.
При цьому він наказав не лише здійснювати охорону протиправно позбавлених волі цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.
Наразі документально доведена участь у таких протиправних діях офіцера розвідувального відділу штабу капітана оскара ситдікова, командира 9 мотострілецької роти 37 бригади лейтенанта магомеда магомедова, командира відділення взводу радіоелектронної розвідки бригади сержанта георгія раднатарова. Робота щодо документального підтвердження протиправних дій інших військовослужбовців цієї бригади триває.
Вони завдали українським громадянам моральної та майнової шкоди. Задокументовані завдані ними тяжкі тілесні ушкодження, сильні душевні страждання, шкода здоров’ю, зазіхання на людську гідність тощо. Також зафіксовані факти пограбування цивільних осіб та привласнення їх власності, що не було виправдано воєнною необхідністю.
Вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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