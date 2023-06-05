После трагедии проверили уже 50 тысяч укрытий: закрыты - 9%

Детали

Как сообщили в МВД, по Украине обследовано 50 195 укрытий (79%), из которых:



4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми;



11 644 (23% от проверенных) – не пригодны к использованию.



В Киеве, по данным МВД, обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых:



137 (6% от проверенных) оказались закрытыми.



804 (37% от проверенных) – не пригодны к использованию.



Органы Национальной полиции и ГСЧС Украины, а также представители местной власти продолжают осуществлять проверку укрытий.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.

В Киеве через приложение "Киев Цифровой" запустили возможность жаловаться на проблемы с укрытиями и за сутки такой работы поступило более тысячи жалоб, почти половина - из-за закрытых бомбоубежищ.

5 июня мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве беспрепятственный доступ обеспечен к 90% укрытий. По его данным, 63% укрытий столицы находятся в удовлетворительном состоянии, а 37% - в неудовлетворительном.

Перед этим Кличко заявлял, что доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточный.