После трагедии проверили уже 50 тысяч укрытий: закрыты - 9%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 50 тысяч бомбоубежищ. Закрытыми из проверенных оказались 9%, непригодными к использованию - 23%. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.
Детали
Как сообщили в МВД, по Украине обследовано 50 195 укрытий (79%), из которых:
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- 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми;
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- 11 644 (23% от проверенных) – не пригодны к использованию.
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В Киеве, по данным МВД, обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых:
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- 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми.
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- 804 (37% от проверенных) – не пригодны к использованию.
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Органы Национальной полиции и ГСЧС Украины, а также представители местной власти продолжают осуществлять проверку укрытий.
Дополнение
Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.
После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.
В Киеве через приложение "Киев Цифровой" запустили возможность жаловаться на проблемы с укрытиями и за сутки такой работы поступило более тысячи жалоб, почти половина - из-за закрытых бомбоубежищ.
5 июня мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве беспрепятственный доступ обеспечен к 90% укрытий. По его данным, 63% укрытий столицы находятся в удовлетворительном состоянии, а 37% - в неудовлетворительном.
Перед этим Кличко заявлял, что доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточный.