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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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После трагедии проверили уже 50 тысяч укрытий: закрыты - 9%

Киев • УНН

 • 313950 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 50 тысяч бомбоубежищ. Закрытыми из проверенных оказались 9%, непригодными к использованию - 23%. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

После трагедии проверили уже 50 тысяч укрытий: закрыты - 9%

Детали

Как сообщили в МВД, по Украине обследовано 50 195 укрытий (79%), из которых:

  • 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми; 
  • 11 644 (23% от проверенных) – не пригодны к использованию.

В Киеве, по данным МВД, обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых:

  • 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми.
  • 804 (37% от проверенных) – не пригодны к использованию.

Органы Национальной полиции и ГСЧС Украины, а также представители местной власти продолжают осуществлять проверку укрытий.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.

В Киеве через приложение "Киев Цифровой" запустили возможность жаловаться на проблемы с укрытиями и за сутки такой работы поступило более тысячи жалоб, почти половина - из-за закрытых бомбоубежищ.

5 июня мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве беспрепятственный доступ обеспечен к 90% укрытий. По его данным, 63% укрытий столицы находятся в удовлетворительном состоянии, а 37% - в неудовлетворительном.

Перед этим Кличко заявлял, что доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточный.

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