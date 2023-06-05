Після трагедії перевірили уже 50 тисяч укриттів: закриті - 9%

КИЇВ. 5 червня. УНН. Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 50 тисяч бомбосховищ. Зачиненими з перевірених виявилися 9%, непридатними до використання - 23%. Про це повідомили в МВС, передає УНН.