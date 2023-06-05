Після трагедії перевірили уже 50 тисяч укриттів: закриті - 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 50 тисяч бомбосховищ. Зачиненими з перевірених виявилися 9%, непридатними до використання - 23%. Про це повідомили в МВС, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в МВС, по Україні обстежено 50195 укриттів (79%), з яких:
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- 4679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими;
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- 11644 (23% від перевірених) – не придатні до використання.
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У Києві, за даними МВС, обстежено 2156 (48%) укриттів, з яких:
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- 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими.
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- 804 (37% від перевірених) – не придатні до використання.
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Органи Національної поліції та ДСНС України, а також представники місцевої влади продовжують здійснювати перевірку укриттів.
Доповнення
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.
У Києві через додаток "Київ Цифровий" запустили можливість скаржитися на проблеми з укриттями і за добу такої роботи надійшла понад тисяча скарг, майже половина - через закриті бомбосховища.
5 червня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві безперешкодний доступ забезпечений до 90% укриттів. ЗА його даними, 63% укриттів столиці перебувають у задовільному стані, а 37% - у незадовільному.
Перед цим Кличко заявляв, що доступ до укриттів у Києві відтепер буде цілодобовий.