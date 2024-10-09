Пилот Turkish Airlines умер во время полета из США в Турцию
Киев • УНН
59-летний командир воздушного судна Turkish Airlines потерял сознание за штурвалом во время полета из Сиэтла в Стамбул. Экипаж совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, но пилот умер до приземления.
Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса из американского Сиэтла в турецкий Стамбул. Об этом сообщает русская служба ВВС, передает УНН.
Командир воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines умер во время полета из США в Турцию. 59-летний пилот Ильчехин Пехливан потерял сознание за штурвалом самолета Airbus A350 во время выполнения рейса TK204 из Сиэтла в Стамбул. После этого экипаж взял управление на себя и решили совершить экстренную посадку в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке
Отмечается, что пилоту была оказана первая помощь, но он умер еще до приземления.
Как сообщает авиакомпания, пилот работал в Turkish Airlines с 2007 года и прошел регулярный медицинский осмотр в начале марта - он не обнаружил проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его работу.
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