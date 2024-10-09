Пилот Turkish Airlines умер во время полета из США в Турцию

Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса из американского Сиэтла в турецкий Стамбул. Об этом сообщает русская служба ВВС, передает УНН.

Командир воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines умер во время полета из США в Турцию. 59-летний пилот Ильчехин Пехливан потерял сознание за штурвалом самолета Airbus A350 во время выполнения рейса TK204 из Сиэтла в Стамбул. После этого экипаж взял управление на себя и решили совершить экстренную посадку в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке