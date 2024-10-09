Пілот Turkish Airlines помер під час польоту зі США до Туреччини

Пілот авіакомпанії Turkish Airlines помер під час рейсу з американського Сіетла до турецького Стамбула. Про це повідомляє російська служба ВВС, передає УНН.

Командир повітряного судна авіакомпанії Turkish Airlines помер під час польоту із США до Туреччини. 59-річний пілот Ільчехін Пехліван знепритомнів за штурвалом літака Airbus A350 під час виконання рейсу TK204 з Сіетлу до Стамбула. Після цього екіпаж взяв управління на себе і вирішили здійснити екстрену посадку в аеропорту Кеннеді в Нью-Йорку - пише видання.

Зазначається, що пілоту була надана перша допомога, але він помер ще до приземлення.

Як повідомляє авіакомпанія, пілот працював у Turkish Airlines з 2007 року і пройшов регулярний медичний огляд на початку березня - він не виявив проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його роботу.

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