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Помер найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння

Помер найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння

Київ • УНН

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В Італії у віці 28 років помер Семмі Бассо, найстарший відомий чоловік із синдромом Хатчінсона-Гілфорда. Він активно займався просвітою про це рідкісне захворювання та заснував асоціацію для його дослідження.

В Італії помер найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння Семмі Бассо. Про це повідомляє Італійська асоціація прогерії, передає УНН.

Деталі

В Італії на 28 році життя помер Семмі Бассо - найстарший відомий чоловік з синдромом передчасного старіння.

Семмі народився у 1995 році в Скіо на півночі Італії. У два роки йому діагностували синдром Хатчінсона-Гілфорда (рідкісне захворювання, яке вражає лише 1 з 20 мільйонів людей).

З 10 років Бассо активно займався просвітою про цю хворобу, заснувавши асоціацію, яка займалася дослідженнями та збором коштів на підтримку вчених, які вивчають прогерію. Також він став героєм документального фільму National Geographic, у якому розповідав про свою подорож по Сполучених Штатах Америки.

Старіння стрімко зростає в певних вікових групах: нове дослідження виявило дві основні хвилі15.08.24, 19:13 • 20568 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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italiiaІталія
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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