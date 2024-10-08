Помер найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння
Київ • УНН
В Італії у віці 28 років помер Семмі Бассо, найстарший відомий чоловік із синдромом Хатчінсона-Гілфорда. Він активно займався просвітою про це рідкісне захворювання та заснував асоціацію для його дослідження.
В Італії помер найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння Семмі Бассо. Про це повідомляє Італійська асоціація прогерії, передає УНН.
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В Італії на 28 році життя помер Семмі Бассо - найстарший відомий чоловік з синдромом передчасного старіння.
Семмі народився у 1995 році в Скіо на півночі Італії. У два роки йому діагностували синдром Хатчінсона-Гілфорда (рідкісне захворювання, яке вражає лише 1 з 20 мільйонів людей).
З 10 років Бассо активно займався просвітою про цю хворобу, заснувавши асоціацію, яка займалася дослідженнями та збором коштів на підтримку вчених, які вивчають прогерію. Також він став героєм документального фільму National Geographic, у якому розповідав про свою подорож по Сполучених Штатах Америки.
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